Video Topfavoriet Dwight Dissels overleeft ternauwernood in The Voice

3 februari Topfavoriet Dwight Dissels beleefde vanavond enkele spannende momenten in The Voice of Holland. Het zangtalent wist de jury en het publiek niet te overtuigen met zijn uitvoering van When I Get You Alone en belandde in de gevarenzone. Toch was het uiteindelijk Yerry Rellum die het veld moest ruimen.