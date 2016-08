Advocaat Nadja B. vraagt vrijspraak voor fraude

Nadja B. zou het pensioen van haar moeder willen blijven innen, aldus het Openbaar Ministerie. De advocaat van B. vraagt echter vrijspraak voor de beschuldiging van fraude.



B. reed in 2014 vele honderden kilometers rond met haar overleden moeder en begroef haar ten slotte eigenhandig in Tsjechië. De strafzaak is door het Openbaar Ministerie eerder omschreven als een filmscript. In mei verdween moeder Margarethe spoorloos, pas in augustus werden na hulp van de inmiddels aangehouden Nadja de stoffelijke resten van haar moeder teruggevonden in Tsjechië. Het lichaam van haar moeder meenemen was geen vooropgezet plan, stelt de advocaat van B.



De vrouw wilde de dood van haar moeder niet verhullen, maar schrok toen haar dochter vertelde dat de politie haar zocht. Daarop begroef B. haar moeder in Tsjechië. Haar advocaat stelt: toen Nadja met haar dode moeder vertrok, was ze voor haar niet definitief overleden. B. handelde impulsief ,,Ik weet niet wat me bezielde. Ik had de dokter moeten bellen toen mijn moeder dood was. Ik heb in een waas gehandeld'', aldus Nadja B.