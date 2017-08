Alphense Joey was als baby opgegeven, nu gloort er een toekomst

VIDEOUitbehandeld en opgegeven als baby, nu een kind met een toekomst. Joey (6) uit Alphen is er nog lang niet. Voor zijn therapie is 10.000 euro per jaar nodig.

Joey de Haan kruipt in de ouderlijke woning aan de Stoelmatter in Alphen naar de salontafel. ,,Dit kon hij een week geleden nog niet'', zegt zijn moeder Kelly de Haan. "Er zit vooruitgang in. En met de juiste therapie kan hij nog veel verder komen. Zelfstandig eten en drinken, lopen en misschien zelf beter zien.'' Hoe anders was het kort na zijn geboorte. ,,Hij was twaalf dagen en kreeg spontaan een hersenbloeding'', zegt vader Alex. ,,Mogelijk een zwakke ader in zijn hoofd.'' Aan een hersenbloeding werd niet gelijk gedacht. ,,Welnee, we dachten aan een verkoudheid.'' Joey werd onderzocht in het LUMC in Leiden. Er werd een mri-scan gemaakt en toen kwam de boodschap: hersenschade.

Zwaar dilemma

Alex: ,,Het werd duidelijk. Joey zou nooit goed kunnen zien (zijn zichtvermogen is 10 procent), nooit zelfstandig kunnen eten en drinken, nooit zelfstandig kunnen ademen. Kelly en ik zeiden tegen elkaar dat dat laatste toch wel heel belangrijk is voor een kwaliteit van leven.'' De ouders stonden voor een zwaar dilemma. Moesten ze de behandeling stopzetten? Kelly: ,,Besluiten om je kind te verliezen, dat wil toch niemand?'' Ze konden het ook niet over hun hart verkrijgen Joey zijn leven lang aan de machines te laten. Alex: ,,Dus hebben we toch het zware besluit genomen de behandeling te stoppen. We hebben als familie afscheid genomen van Joey en toen werd de apparatuur uitgeschakeld.''

Terwijl ze wachten op het overlijden, gebeurde een wonder. Alex: ,,Na twee minuten nam hij een hap adem. Hij begon te bewegen. We waren verbouwereerd.'' Na drie maanden LUMC ging hij naar het Rijnlands revalidatiecentrum, ook in Leiden. ,,Daar is hij vier jaar gerevalideerd.'' Wie Joey nu ziet, ziet een op het oog levenslustige jongen. Schaterlachend als de fotograaf klik-klik-klik foto's maakt. Druk kan praten. ,,Maar hij is er nog lang niet'', zegt Kelly. ,,Via Facebook kwam ik bij toeval terecht op een pagina van De Roode Draak in Biddinghuizen. Dat centrum bestaat pas vijf jaar en biedt een combinatie van therapieën, waaraan Joey veel kan hebben. Hij is gescreend en kan er terecht.''

Experimenteel

En daar zit ook gelijk de pijn. Alex: ,,Die behandeling - twee dagen in de week - kost 10.000 euro per jaar. Die moeten we zelf betalen, want de zorgverzekeraar vergoedt die niet. De therapie van De Roode Draak is nog experimenteel.'' Via Facebook is het stel een actie begonnen om de 10.000 euro bijeen te krijgen. Wachten tot het bedrag bijeen is, doen Alex en Kelly niet. ,,Joey kan er vrijdag al terecht. Die kans hebben we met beide handen aangegrepen.''

En Joey zelf? ,,Ik vind het heel leuk om naar therapie te gaan. Dat ik dan leer lopen, naar buiten kijken. Dan kan ik dieren gaan zoeken.'' Doneren kan op bankrekening NL49 INGB 0002 6095 05 ten name van De Haan, onder vermelding van Therapie Joey. Kelly: ,,Hij krijgt een eigen Facebookpagina, waarop we regelmatig de vorderingen van Joey laten zien. Dat mensen ook zelf zien waar hun geld naartoe gaat.''