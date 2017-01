Hans lag dood langs de Treinweg

Aanhouding

Want dat Hans vermoord is, dat is duidelijk. Hij is door een politieagent die in zijn vrije tijd zijn hond uitliet dood aangetroffen aan de Aarlanderveense Treinweg. De man die vroeger nog veel langere haren had en spelend als Indiaan deed alsof hij schietend rondliep, is zelf omgekomen door een of meerdere kogels. In eerste instantie dacht Kitty wel te weten uit welke hoek die kogel kwam. Maar met de verstrijkende tijd, houdt ze rekening met meer scenario's. Een keer is een aanhouding verricht, maar die man bleek een verhaal op te hangen dat niet klopte. Verder is het vooral oorverdovend stil geweest rond de zaak, waarover Kitty en haar kinderen zo graag meer willen weten.



Lottocircuit

Ja, haar Hans deed ook dingen die volgens de wet niet mogen, dat geeft ze toe. Zijn naam komt voorbij als het gaat over het illegale Lottocircuit dat eind jaren negentig in Leiden bestond bijvoorbeeld. Maar over die kant van Hans wil Kitty het hier niet hebben, het gaat haar om zijn zachte, loyale en familiaire kant. ,,Want die kant had hij ook. We hebben samen een bewogen leven gehad en trouwden in 1994. Hij noemde mij 'Kitje', ik hem 'Hompie' vanwege zijn buik. Het was een stoere trotse kerel die naar de buitenwereld toe een muur om zich heen had, die ook ik in eerste instantie niet wist te slechten. Iedereen in Leiden kende hem, als baas van een kroeg waar fanatiek bingo werd gespeeld."