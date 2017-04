Bizar: Alphense kat beschoten met pijl en boog

Mishandeling in café 't Woutje Nieuwkoop

14:45 Een mishandeling heeft afgelopen zondag tussen 01.40 uur en 01.55 uur plaatsgevonden in café 't Woutje in Nieuwkoop tijdens de Oranjefeesten. Het slachtoffer had binnen in het café een hard voorwerp op zijn hoofd gekregen waardoor hij enige tijd buiten bewustzijn is geweest.