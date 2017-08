Dader schietpartij woonwagenkamp Alphen nog steeds voortvluchtig

Column Petitie Schiphol: hon­derd­dui­zen­den inwoners of zeven wethouders?

18:04 Niets zo subjectief als overlast. Wie in Woerden naast het spoor woont, hoort geen sneltrein rijden. Terwijl iemand in Boskoop zich rot kan ergeren aan het boemeltje dat twee keer per uur heen-en-weer pendelt tussen Alphen en Gouda. Soortgelijke voorbeelden zijn denkbaar voor de overlast van auto's of vliegverkeer. En overlast ervaren is één ding, een officiële klacht indienen bij een instantie blijkt vaak een brug te ver.