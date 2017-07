'De kans om otters te zien, is echt minimaal'

VIDEOWat de 26-jarige Paula Verlaan heeft gefilmd is uniek: twee spelende jonge otters . Het is zelfs zo dat de boswachters die zich al jaren om de otter bekommeren, het beest nog nooit in het wild hebben gezien. ,,Het is een mysterieus dier."

De boswachters verwachten niet dat de Nieuwkoopse Plassen ineens worden overspoeld door natuurliefhebbers die ook een glimp van de otter willen opvangen.

Quote De otters zijn hier op hun gemak Jurriaan van Leeuwen Ze spelen er ook niet op in door bijvoorbeeld een extra otterexcursie te verzorgen. ,,Dat heeft totaal geen zin", zegt John Pieterse van Natuurmonumenten Nieuwkoopse Plassen. ,,Het gebeurt echt één keer in de honderd jaar dat je zoiets te zien krijgt. De kans is echt minimaal."

Schuw

Daar komt nog bij dat het de boswachters niet duidelijk is waar ze de otters moeten zoeken. Het gebied waar het beestje leeft, telt 1.500 hectare. De otter is voornamelijk 's nachts actief en ontzettend schuw. Ze leiden een teruggetrokken leven. De kans dat je een otter vindt op je zoektocht is heel klein. Sporen van de dieren worden wel volop gevonden. Daardoor weten de boswachters dat het dier in en rondom de plassen leeft. Ook worden ze geregeld gespot door de camera's die Natuurmonumenten in het gebied heeft neergezet.

,,We krijgen ook geregeld filmpjes toegestuurd van mensen die denken dat ze de otter gezien hebben", zegt Jurriaan van Leeuwen van Natuurmonumenten. ,,Maar dan is het altijd een bunzing of een muskusrat. De beelden zijn vaak ook wazig of ver weg. Nog nooit hebben we de conclusie getrokken dat het otters waren. Tot we dit filmpje zagen. Iedereen wist het zeker: dit zijn twee jonge otters. Waanzinnig!"

Live

De twee boswachters bemoeien zich al jaren met de otter, sinds het dier in januari 2014 werd gespot op een camera. Maar zowel Van Leeuwen als Pieterse zag er zelf nog nooit één live in het wild.

Desondanks zijn ze niet jaloers op Verlaan. ,,Ik ben oprecht blij", zegt Van Leeuwen. ,,Dit is de eerste keer sinds 2014 dat iemand ze echt zelf kan vastleggen en we er 100 procent zeker van zijn dat het om otters gaat. Dit is bovendien goed nieuws voor de Nieuwkoopse Plassen, voor het natuurgebied. De otters zijn hier op hun gemak. Ze planten zich voort, er is voldoende vis, rust en de kwaliteit van het water is op orde." Pieterse hoopt het dier zelf ook nog eens te spotten. ,,Ik hoop nog een paar jaar mee te gaan. We vinden volop sporen, maar de dader zelf laat zich niet zien."

Volledig scherm © ADN Beeldredactie

Excursie

Pieterse verwacht niet dat andere bezoekers van de plas nu ineens ook de otters zullen spotten. ,,Dit zal niet wekelijks gebeuren. Maar ik zou willen zeggen: 'Ga vooral de plas op en geniet'. Wie weet heb je geluk. Hoe vaker je gaat, hoe groter de kans natuurlijk is. Het is een beetje als met reeën. Die lopen hier ook, maar zie je ook bijna nooit. Een excursie organiseren, waarbij je een hele avond niets ziet, lijkt me niet handig."

Quote Jonge beestjes die in hun spel opgingen Jurriaan van Leeuwen Overigens is er al een speciale otterroute die per kano afgelegd kan worden. De twee verwachten ook niet dat er ineens allerlei extra merchandise rondom het mysterieuze dier zullen verschijnen. Bij het bezoekerscentrum zijn al wel ottergadgets te koop, zoals bekers.

Volgeboekt

Bij Camping De Visotter in Woerdense Verlaat zijn ze nog niet bedacht op 'otterjagers'. ,,Ik denk wel dat het voor toeristen interessant kan zijn", zegt Rowena Jongeling van de camping. ,,Je kunt hier vanaf de camping de plassen op, maar deze zomer zijn we al bijna volledig volgeboekt. Ik heb ook nog niet meegemaakt dat mensen speciaal voor de otter hier boeken, meestal vertellen wij het de mensen zelf." Een ottertocht zal ze zelf niet begeleiden. "Daar zijn wij veel te druk voor."

De otter lijkt wel flink populair. Het filmpje werd door duizenden bekeken. Veel mensen reageren ook op sociale media dat ze het dier zelf graag willen zien. ,,Het is niet onmogelijk. Dat zie je aan dit filmpje", zegt Van Leeuwen. ,,Ik zou geen klopjacht in willen zetten, ik gun de otters ook hun rust."

Vandaag lezen vrijwilligers van de zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland de camera's uit die in het gebied staan. Eén of twee keer per maand laten de otters zich op die beelden zien. Op andere momenten vliegt de camera aan door muizen, zwanen en buizerds.

Inzicht

,,Dat levert ook mooie beelden op die een mooi inzicht geven in dit natuurgebied. Wij kunnen niet alle slootjes in het gebied bereiken en misschien houden de otters zich daar juist op. Dat ze zich niet laten zien, is niet erg. Als je ze wel ziet, heb je echt heel veel geluk."

Privilege

Paula Verlaan (26) voer met haar vader en moeder over de Nieuwkoopse Plassen toen ze ineens een vreemd geluid hoorde. ,,Ik wist dat het geen vogels waren", vertelt ze. ,,Toen zijn we gaan kijken." Met z'n drietjes hebben ze een uniek moment meegemaakt. Voor zover bekend zijn zij de eersten die de otter bij de Nieuwkoopse Plassen hebben gespot én ook nog hebben kunnen filmen.