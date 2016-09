Diabetesspuiten terug na loslatende naalden

Voor de veiligheid van de diabetici is het van belang dat zij altijd beschikking hebben over een goedwerkende spuit. De injectie, genaamd GlucaGen HypoKit, wordt gebruikt in noodsituaties wanneer patiënten een extreem lage bloedsuikerspiegel hebben en geen suiker meer via de mond kunnen opnemen.



De voorgevulde spuit wordt door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket. De pennen zijn in heel Nederland te verkrijgen. Op de website van Noro Nordisk kunnen gebruikers, apotheken en zorgverleners zelf controleren of hun verpakking onder de terugroepactie valt.