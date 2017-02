Drietal langer vast voor ontvoering Roelofarendsveen

Burgemeester Bodegraven: Bij calamiteit van zee, ga naar Utrechtse Heuvelrug!

16:10 Burgemeester Christiaan van der Kamp van Bodegraven-Reeuwijk heeft gratis reclame gemaakt voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In een bijeenkomst over veiligheid met inwoners zei hij volgens de plaatselijke afdeling van de ChristenUnie: ,,Als er een calamiteit van zee komt: Pak de fiets en rij naar de Utrechtse Heuvelrug. Of naar zolder.’’