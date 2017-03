Vijf jaar cel voor drugsverslaafde verkrachter

Nadat hij de vrouw had gedwongen te pinnen bij winkelcentrum Aarhof liet J. zijn slachtoffer gaan. Ze liep in paniek een slagerij in en ging ontredderd op de grond zitten. Het personeel sloeg alarm, de politie begon een zoektocht naar de dader. Een wijkagent die J. nog kende, sprak hem aan bij Marsdiep, maar de 32-jarige nam de benen. Op de vlucht voor de politie drong hij het huis van een 93-jarige vrouw aan de Keizershof binnen en verwondde haar. Toen hij ook daar weg was, werd de man alsnog opgepakt. Hij zit nu al bijna 300 dagen in de cel.



J. heeft 80.000 euro schuld. Hij vindt het 'verschrikkelijk' wat hij heeft gedaan. ,,Ik wil nooit meer zo diep zinken. Dat ik in de cel zat, is eigenlijk goed voor me geweest." Daardoor zou hij nu clean zijn. De man gebruikte al sinds zijn 20ste cocaïne en daarvoor al softdrugs. Hij begon als tiener al te drinken. Sinds hij in 2013 werkloos was, zou het helemaal bergafwaarts zijn gegaan.