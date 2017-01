Eind aan motorplezier op dijken is in zicht

Motorgeweld

De Lekgemeenten in de provincie Utrecht vonden het motorgeweld de spuigaten uitlopen en staken vorig jaar de koppen bij elkaar. Ook het waterschap - eigenaar van de dijk - en de politie schoven aan. Drempels, verkeersborden en speciale borden voor motorrijders, veel is geprobeerd, maar het helpt onvoldoende.



Lopik maakte deze week bekend dat het een drastische maatregel gaat nemen. In het weekeinde wordt de dijk tussen Schoonhoven en Lopik voor motoren gesloten in de periode van maart tot november. Het gaat om een experiment maar als de proef slaagt, wordt de afsluiting permanent.

Buurgemeente Krimpenerwaard zit op het vinkentouw. Verkeerswethouder Pieter Neven sluit niet uit dat hij het voorbeeld gaat volgen. ,,Het is even de vraag of de maatregel valt te handhaven. We hopen uiteraard dat het een succes wordt.''