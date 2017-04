Elfstedentochtwinnaar Jan van der Hoorn overleden

Op 8 februari 1947 won Van der Hoorn op 23-jarige leeftijd de eerste Elfstedentocht, waaraan hij meedeed. Het was een overwinning met een verhaal. Het ijs was bar slecht en er stond een snijdende wind. Van der Hoorn finishte als vijfde. Maar na afloop kwamen er veel klachten binnen over schaatsers die gesjoemeld hadden: zo werden frisse schaatsers ingezet, die wedstrijdschaatsers uit de wind hielden. Ook stapten schaatsers in de taxi, lieten zich voorttrekken door een motor of sneden stukken af.



Uiteindelijk werd de top 4 gediskwalificeerd wegens bedrog. Zo werd zes weken na de tocht Van der Hoorn uitgeroepen tot winnaar, met een tijd van 10 uur en 52 minuten.



In 1954 kwam Jan van der Hoorn samen met Wijnia en Lamberts als zevende, achtste en negende hand in hand over de finish in Leeuwarden. Vanaf Sneek had hij met kromme schaatsen gereden. In de tocht van 1963 gaf hij na verschillende valpartijen in Sneek op.