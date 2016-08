Emotionele en strijdbare Nadja B. voor de rechter

Het hoger beroep is aangespannen door Nadja B. De vrouw is het niet eens met de beschuldiging van fraude. Ze zou het pensioen van haar moeder willen blijven innen, aldus het Openbaar Ministerie.



B. reed in 2014 vele honderden kilometers rond met haar overleden moeder en begroef haar ten slotte eigenhandig in Tsjechië. De strafzaak is door het Openbaar Ministerie eerder omschreven als een filmscript. In mei verdween moeder Margarethe spoorloos, pas in augustus werden na hulp van de inmiddels aangehouden Nadja de stoffelijke resten van haar moeder teruggevonden in Tsjechië.



Oplichting

Nadja B. ging volgens de rechtbank niet alleen op pad omdat ze geen afscheid kon nemen van haar moeder, maar ook omdat ze vanwege financiële problemen vreesde dat ze de woning van haar moeder kwijt zou raken. Bovendien lichtte ze uitkeringsinstanties op, door niet door te geven dat haar moeder was overleden, waardoor die de uitkering doorbetaalden.



De rechtbank vond haar verminderd toerekeningsvatbaar en verplichtte haar tot behandeling. De rechtbank sprak van het bewust vertragen en bemoeilijken van het politieonderzoek. Maar zoals het Openbaar Ministerie ook eiste, hoefde Nadja na haar voorarrest van 67 dagen niet terug naar de cel.