Familie Mario bedankt iedereen voor medeleven

Zeldzame vogel met lugubere gewoonte vliegt rond in Nieuwkoop

18 januari Deze week werd er een klapekster gespot in Nieuwkoop. Een zeldzaamheid. Hij is ongeveer 20 centimeter groot en lichtgrijs van kleur met een zwart masker: de klapekster, die volgens vogelaar en vrijwilliger bij Natuurmonumenten Eric Brandes overigens geen familie is van de ekster.