Fikse file op A4 tussen Hoogmade en Leidschendam na ongeluk

Jonkies in het Groene Hart breken door in eerste van hun club

26 maart Voor veel jonge voetballers is het een droom: spelen in het eerste elftal van je club. Voor de tieners Wessel Sterk, Jesper den Besten en Yannick Poot ging die onlangs in vervulling. ,,Vroeger stond ik langs de lijn te trommelen, nu speel ik voor het eerste. Een heel grote eer."