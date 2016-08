Gefolterde duif aangetroffen: Poten afgeknipt met schaar

,,Dit heb ik in twintig jaar niet eerder meegemaakt", reageert medewerker Ginet Groep teneergeslagen. ,,Er lag een flinke plas bloed omheen en helaas leefde de duif nog. Die heeft verschrikkelijk veel pijn geleden, we hebben het beestje direct laten inslapen."



De afgelopen weken deed de Dierenambulance meerdere gruwelijke ontdekkingen. Nadat er meerdere katten werden verdronken, werd onlangs een kitten gevonden in een jute zak. Ook werden hele zwanenfamilies vermist.



Woedend

,,Wij rijden op de Dierenambulance om dieren te helpen", zegt Groep. ,,Af en toe maak je dan iets verdrietigs mee, maar dit maakt ons woedend. Het is zinloos geweld. De ploeg was behoorlijk ontdaan."



Het is volgens Groep gissen wie dit op zijn geweten heeft. ,,Een eigenaar die de ringetjes eraf wilde halen? Pesterij? De pootjes waren tot aan de oksels afgeknipt."



De Dierenambulance plaatste een bloederige foto van de duif op haar Facebookpagina. ,,We willen mensen wijzen op wat wij meemaken. Als er een foto bijstaat, lezen mensen de stukjes beter. We hopen dat ze dan meer opletten."



Er wordt aangifte gedaan bij de dierenpolitie.