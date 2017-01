'Goede deal' met koophuis pakt slecht uit

Te hoog getaxeerd

Vreselijk

Van Ankeren meldde zich bij het televisieprogramma De Monitor van KRO/NCRV. Dat doet onderzoek naar de koopgarantregeling. Morgen doet ze haar verhaal in de uitzending. ,,Dat vind ik vreselijk, maar het is nodig. Op een andere manier lukt het niet om ons probleem onder de aandacht te brengen.'' Ook hebben de buurtbewoners een advocaat in de arm genomen. ,,Twee buren hebben het bod van Mozaïek geaccepteerd, die konden niets anders. Ik heb nu mijn tanden erin gezet en laat niet meer los. De taxatie van toen is verkeerd geweest en moet worden gecorrigeerd.'' Dat de taxatie te hoog is geweest vermoedt ook de redactie van De Monitor aan de hand van de verkoop van Van Ankerens buurvrouw Nicole Berends: ,,Als we kijken naar de marktontwikkeling in Bodegraven tussen 2011 en 2016, dalen de huizenprijzen volgens het Kadaster met 3,2 procent. De woning van Berends is echter met 16,6 procent in waarde gedaald. Dat is een verschil van 12,4 procent.'' De Monitor meldt: ,,Ons onderzoek gaat door. We richten ons daarbij op de voorlichting van woningcorporaties bij de verkoop van koopgarant.''

Voorlichting

Directeur Ron de Haas van Mozaïek Wonen zegt dat hij de taxatie uit 2011 laat onderzoeken. ,,Wij worden nu in feite beticht van oplichting. Elke geur die daar aan hangt moet van tafel. Daarom laten we een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Als blijkt dat er fouten zijn gemaakt, nemen we onze verantwoordelijkheid.''

De verkoopprijs van andere woningen in de buurt is daarbij niet op voorhand leidend. De Haas: ,,De makelaar van de koopwoningen in dezelfde buurt raakte die niet kwijt en heeft de prijs flink verlaagd. Het is echter te simpel om te zeggen dat onze woningen te hoog getaxeerd zijn. Het wrange is gewoon dat de woningmarkt de afgelopen jaren is veranderd. Huizen zijn minder waard geworden. Dat is buitengewoon sneu. Maar dat geldt niet alleen voor mensen die een huis via koopgarant hebben gekocht.''



Maar is de voorlichting dan wel goed geweest? ,,We hebben gewerkt volgens de richtlijnen van Stichting Op Maat, die dit product bedacht heeft en het staat ook in de koopakte. We constateren wel dat het nu tot verwarring leidt. Wij moeten dus nog duidelijker informatie gaan geven.''

Heeft Mozaïek een oplossing? De Haas: ,,Laten we eerst het onderzoek afwachten.'' En de woning die Van Ankeren op het oog had? ,,Dat huis hebben we moeten laten schieten. We zijn nu op zoek naar iets anders.''



De uitzending van De Monitor is zondag om 22.35 uur op NPO2.