Goedkoop wonen op loopafstand van station Alphen

Rijnstaete

In Alphen is nu enorme behoefte aan goedkope woningen voor starters, studenten, alleenstaanden en anderen die maximaal 600 euro huur per maand kunnen betalen, aldus Van As. ,,Daarom is het goed dat kantoorgebouw Rijnstaete nu al met dat type appartementen wordt ingericht. Dat gebeurt wellicht ook met een kantoor aan de Prinses Margrietlaan waarin nu een huurder zit. Ik verwacht bovendien dat aan de Aziëlaan nog 50 tot 60 goedkope huurwoningen komen in een flat die Tetteroo nog wil bouwen.''



,,Alles bij elkaar praten we over zo'n 500 woningen voor een belangrijke doelgroep. Maar we zijn er nog niet'', vervolgt Van As. ,,Binnenkort is er een informatiebijeenkomst over bouwen voor spoedzoekers. Dan wil ik de resterende behoefte aan kleine appartementen voor de komende jaren heel precies in beeld hebben.''



Zo'n 14.000 m2 kantoor aan de Zuidpoolsingel staat leeg nadat Wolters Kluwer twee jaar terug inkromp. Het bedrijf huurt ook de komende zes jaar nog 6.000 m2, zegt Dick Heesen van Basis Bedrijfshuisvesting. ,,Gaat Kluwer dan weg, dan komen er nog meer huizen, als de markt dat dan vraagt.''