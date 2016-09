'Heel bijzonder dat Guus Meeuwis 'ja' heeft gezegd'

Instrument: keyboard

Orkestlid sinds: 2009



,,Ik heb onwijs veel zin in het concert, maar ik ben ook heel zenuwachtig", vertelt Van der Vlies. ,,Je speelt voor een uitverkocht Ziggo Dome. Er komen een hoop vrienden en familieleden. Nou treden we natuurlijk wel vaker op, maar het is niet altijd uitverkocht. Dit maak je maar één keer mee."



Van der Vlies is nog nooit in de Ziggo Dome geweest. Hij kijkt uit naar de show en het publiek, zegt hij. ,,Ik vind 'Als alle lichten zijn gedoofd' van Marco Borsato ook heel mooi. Dat raakt me diep, het is echt een hartstikke mooi nummer."