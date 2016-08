'Het is mijn droom om de koning een hand te geven'

Instrument: xylofoon

Orkestlid sinds: 2007



,,Ik vind het zo gaaf dat we maandag in de Ziggo spelen en dat de koning komt. Echt, dat doet mij wat'', vertelt de enthousiaste Nap, die zichzelf omschrijft als positief en vrolijk. ,,Mensen vragen mij vaak waarom ik op de Jostiband zit'', gaat ze verder. ,,Wij vrolijken mensen op die verdrietig zijn. En we willen laten zien dat we talenten hebben.''



Nap werd orkestlid dankzij een medebewoner die al in het orkest actief was. ,,Ik ben bij een repetitie gaan kijken en vond dat leuk, alleen kwam ik eerst op een wachtlijst. Ik speelde toen klein slagwerk, maar Lyan (orkestleider, red.) vond dat ik zo goed was dat ik wel xylofoon kon spelen. Weet je hoe je dat schrijft?''