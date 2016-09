'Ik zit al zo lang op de Jostiband, het went wel'

Instrument: keyboard

Orkestlid sinds: 2000



,,Ik zit al zo lang op de Jostiband, dat ik niet meer zenuwachtig ben voor een concert", zegt De Vos. ,,Het went wel. Ik heb heel veel zin in het optreden, misschien komen de zenuwen later nog. Heel lang geleden was ik met mijn moeder bij een concert van het orkest in Ter Aar, ik wilde er toen ook graag op. Je maakt er mooie muziek en krijgt vrienden."



De Vos speelt keyboard, tweede stem. Je speelt dan tegen de eerste stem in, legt ze uit. De artiest met wie ze maandag mag optreden is Guus Meeuwis. ,,Een paar maanden geleden ben ik bij hem op bezoek geweest om te vragen of hij mee wilde doen. Ik zat in het artiestengroepje, dat de gastoptredens mocht regelen.''