Jostiband wint internationale Eventex award

Gisteravond werd de prijs in Dublin uitgereikt. Orkestleider Lyan Verburg laat weten: ,,Dit is fantastisch! Een kroon op het prachtige event van 50 jaar Jostiband. We hebben samen met IDTV laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking veel meer kunnen dan ze denken. Dat dit beloond wordt met de Europese Eventex Best Campaign Award 2016, daar zijn we megatrots op!''



Met de slogan ‘Je kunt meer dan je denkt’ heeft de organisatie van het concert iedere Nederlander meer dan vier keer bereikt, zo blijkt uit cijfers. Productiemaatschappij IDTV volgde de Jostiband in aanloop naar het concert.