Jostibandleden niet nerveus voor concert in Ziggo Dome

De orkestleden zijn vanmorgen vroeg vertrokken met bussen vanuit Zwammerdam, de plek waar hun oefenruimte sinds 1974 is gehuisvest.



Van zenuwen lijken de meeste orkestleden geen last te hebben. Orkestleider Lyan Verburg vertelde afgelopen weekend dat het hoog tijd werd dat het concert ging plaatsvinden. Verburg: ,,We zijn allemaal een tijd flink geleefd. Op een leuke manier, hoor. Maar straks kan het in woningen van cliënten ook weer over iets anders gaan dan het jubileumconcert.''



Artiesten

De Jostiband nodigde zelf alle artiesten uit. Niet iedereen lukte: zo kon Adele niet komen en ook veel dj's hadden andere verplichtingen. Maar veel droomartiesten kwamen wel uit: zo treden vanavond René Froger, Gerard Joling, Ellen ten Damme en Guus Meeuwis samen met de band op. Er waren zelfs artiesten beledigd dat ze geen uitnodiging hadden ontvangen, zoals Vader Abraham.



Aanloop

Vanmiddag was de Ziggo Dome voornamelijk gevuld met journalisten die de repetities volgden. Maar straks zal de concertzaal vol zitten met fans en zal niemand minder dan Koning Willem-Alexander zich onder de toeschouwers scharen. Orkestlid Delia Nap (38) vertelde vorige week dat het haar droom is hem de hand te mogen schudden.



AD-verslaggever Annemiek Brandriet volgt de Jostiband al de hele dag in aanloop naar hun concert. Volg hieronder wat er vanmiddag allemaal gebeurde. Vanavond houden we je opnieuw live op de hoogte over het concert.