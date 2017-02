Kritiek op ontwerp van hoogspanningsmasten

,,Van dichtbij ziet een lossen mast er prachtig uit, maar vanaf een afstand veranderen de masten in een rij breinaalden met een soort spinrag ertussen. Ze gaan ook niet bepaald op in het landschap.'' Nienhuis is een van de mensen die de website Hoogspanningsnet.com onderhoudt. Hier vind je schema's met alle verschillende masten die in Nederland voorkomen, achtergrondinformatie, de rubriek De Mast van de Maand en de geschiedenis van elektriciteit in Nederland en België.



De website is in 2006 opgericht door twee middelbare scholieren en is in die tijd uitgegroeid tot een 'professionele' site. ,,En zitten nogal wat aspecten aan hoogspanningsmasten: de constructie, de geschiedenis, veiligheid, netkaarten, noem maar op. En je hebt hobbyisten die zich met fotografie bezig houden. Of modelbouw.''