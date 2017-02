‘Kwajongensstreek’: berg sneeuw tegen kleuteringang

Conciërge Riny Scheerman is vanmorgen met vier collega’s twee uur aan het scheppen geweest om de grote berg sneeuw en ijs weg te halen die de kleuteringang van basisschool De Baken in Alphen barricadeerde. Het ging hier om een grap die kinderen in het weekeinde hadden uitgehaald waarschijnlijk in de hoop op een vrije dag.

,,Gelukkig dat de directeur mij zondagavond al had gebeld over de kwajongensstreek’’, vertelt Scheerman. ,,Normaal gesproken ben ik om kwart voor acht op school. Vanmorgen was ik er om kwart over zes om sneeuwruimers en scheppen te zoeken.’’ Het schoolgebouw aan de Klepperman kent twee ingangen: een voor de bovenbouw en een voor de kleuters.

Loodzwaar

,,Twee leerkrachten kwamen ook extra vroeg om mij te helpen. Maar het was zo’n berg en het was loodzwaar omdat de sneeuw ijs was geworden. Uiteindelijk zijn nog twee collega’s van de technische dienst opgetrommeld om een handje te komen helpen,’’, vertelt de conciërge.

Precies om half negen was de deur ontzet, maar de kleuters waren toen al via de andere ingang naar binnen. ,,We zijn nog tot kwart over negen bezig geweest om het ijs naar de andere kant van het plein te krijgen. We konden het niet laten liggen, want naast die deur zit de directiekamer. Als je die berg daar had laten liggen, dan vraag je erom dat de kleuters er mee gaan gooien.’’

Later