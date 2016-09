Lange file door ongevallen op A4 bij Zoeterwoude-Rijndijk

Twee rijstroken zijn voor lange tijd afgesloten vanwege het ongeval en het bijbehorende politieonderzoek. Volgens Rijkswaterstaat gaan de opruimwerkzaamheden van de ongelukken, waarbij vracht- en personenauto's betrokken waren, tot circa 18.15 uur duren.



Automobilisten wordt geadviseerd om te rijden via de A44 en de A12, maar ook daar is het volgens Rijkswaterstaat druk. Volgens de ANWB is de file tussen Amsterdam en Den Haag opgelopen tot 20 kilometer en betekent dat meer dan een uur vertraging.



Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de ongevallen is.