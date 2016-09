Michael Boogerd geweigerd bij Alphense wielerronde

'In­for­ma­tie­voor­zie­ning aan asielzoekers is nu verbeterd'

16 september De informatievoorziening aan asielzoekers is verbeterd, laatstaatssecretaris Klaas Dijkhoff weten. De bewindsman Veiligheid en Justitie schrijft dit in antwoord op Kamervragen van de ChristenUnie over de zelfmoord van een Irakese asielzoeker op 16 januari in de Alphense noodopvang.