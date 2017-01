Moerkapellenaar blijft vast voor schietpartij Den Haag

,,De reden voor deze inbewaringstelling is de geschokte rechtsorde’’, motiveert een woordvoerster van de Haagse rechtbank. Dat betekent dat de samenleving is geschokt door de ernst van het feit.



De man zit sinds zaterdagnacht vast. Hij werd door agenten op de Afrikaweg in Zoetermeer vanuit zijn auto aangehouden na een ‘uitpraatprocedure’. Dat gebeurde nadat een 58-jarige man en een 53-jarige vrouw aan de Rijsbes in Den Haag waren neergeschoten in hun woning en hem aanwezen als de dader.



Volgens een politiewoordvoerder verkeren de slachtoffers niet in levensgevaar. Het onderzoek naar de toedracht van de gebeurtenissen is volgens de politie ‘in volle gang’.