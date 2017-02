Oversteken met smartphone in je hand? Kijk naar rode of groene streep!

Aftellen naar terugkeer op plek waar brug viel

11:26 Al maanden leeft ze toe naar het moment dat ze teruggaat naar de Hooftstraat, op 20 februari is het 'eindelijk' zover. ,,Ik ben nu echt aan het aftellen, want ik heb mijn buurtje de afgelopen anderhalf jaar gemist. Mijn nieuwe huis is prachtig geworden. Nu moet ik hier alleen zelf nog weer lekker in mijn vel gaan zitten'', vertelt Josje van Ellinkhuizen.