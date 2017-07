Spelende otters zonder cameravrees gespot in Nieuwkoopse Plassen

Update Vlammenzee na ramkraak bij Rabobank in Bodegraven

14:11 Voor de veertiende keer in krap een jaar tijd is geprobeerd een geldautomaat in het Groene Hart op te blazen. Vannacht was het raak bij de Rabobank aan de Marktstraat in Bodegraven. Er is geen geld buitgemaakt bij de kraak.