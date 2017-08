'Te water geraakt jongetje Bodegraven overleden'

De politie wil dat nog niet bevestigen. In de loop van de manier komt er meer duidelijkheid. ,,We zijn bezig om in overleg met de recherche een persbericht op te stellen’’, zegt woordvoerder Esther Koster van Politie Haaglanden.



Het kind raakte gisteren te water aan de Buitenkerk in Bodegraven. Volgens woordvoerder Ton Koot van Brandweer Hollands-Midden heeft het kind 'ruim een half uur onder water gelegen'. ,,Een duiker haalde het kind vlakbij de Crolusbrug van de bodem." Hoe het kind te water geraakt is, is nog onbekend.