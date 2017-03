Twee personen overleden door koolmonoxidevergiftiging Alphen aan den Rijn

UpdateIn een woning aan de Prinses Marijkestraat in Alphen aan den Rijn zijn twee overleden personen aangetroffen in hun woning. Zij zijn vermoedelijk overleden aan een koolmonoxidevergiftiging.

De hulpdiensten gingen eerder op de avond af op een melding waterschade aan de Prinses Marijkestraat. Een bewoner had last van een lekkage die ontstaan was bij haar bovenburen. In die bovenwoning troffen de hulpdiensten de twee overleden personen aan. In het complex werd een hoge concentratie koolmonoxide gemeten.

Ventileren

De twee agenten die de overledenen aantroffen in de woning zijn onwel geworden en naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens een woordvoerder gaat het om een voorzorgsmaatregel en zijn de agenten dus niet in levensgevaar. Een bewoner van het complex werd in een ambulance nagekeken.

De straat was langere tijd afgesloten omdat de overige woningen in het complex, het portiek en de kelderboxen werden geventileerd. De woningen zijn later op de avond weer vrijgegeven. De politie doet nog onderzoek, maar de meest voor de hand liggende oorzaak is een lekkende geiser.

Quote Als zij de politie niet had gebeld waren we misschien gaan slapen en dan was het veel erger afgelopen Buurtbewoners Buurtbewoners reageren geschrokken. De onderbuurvrouw van de twee slachtoffers: ,,Ik had een flinke lekkage, mijn keuken stond blank. Ik heb toen bij mijn bovenburen aangebeld, maar daar werd niet opengedaan. Daarop heb ik de politie gebeld.'' Die trof even later de slachtoffers aan. ,,Gisteren had ik al last van hoofdpijn, maar dat nam ik niet serieus. Vandaag had ik minder klachten. Ik ben blij dat ik de politie heb gebeld, want anders was het misschien heel anders afgelopen.''