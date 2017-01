Rampen De Andel en Julianabrug nagebouwd met Lego

Voor het duo geldt het Jeugdjournaal als een graadmeter om tot bouwen over te gaan. Zo ging dat ook bij de vuurzee van De Andel nabij Reeuwijk, waarbij het hele tankstation weggevaagd werd omdat er een automobilist tegenaan ramde. ,,We zoeken vaak naar bouwtekeningen en foto's en video's van dichtbij. Daarna kopen we legosteentjes uit de hele wereld, want sommige steentjes zitten niet in speelgoedpakketten."



De Graaf bouwt de incidenten graag zo echt mogelijk na. ,,Maar bloed en losse ledematen laten we achterwege. Op deze manier kunnen we ons vak en onze passie uitdragen via een hobby."