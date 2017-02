Vader 12-jarige Levi: aangifte tegen hond is unicum

Het doen van aangifte ging niet zonder slag of stoot. Omdat de eigenaar van de hond onbekend is, zei de politie niets te kunnen beginnen. Ray van Zundert gaf niet op. Hij vond in de wet een opening en deed alsnog aangifte. Maar nu tegen de herdershond. ,,De agente zei dat ze voor het eerst in 16 jaar een aangifte opstelde voor een hondenbeet. Een unicum, hoe bizar'', zegt de Alphenaar. Hij is opgelucht, want de politie moet zijn aangifte in behandeling nemen. Mogelijk wordt de eigenaar alsnog achterhaald en ontloopt deze niet zijn straf.

Balletje rollen

Zijn zoon Levi werd op 22 januari in het Weteringpark in Alphen gebeten door een aangelijnde herdershond en liep daarbij een fikse beenwond op. Tot ontzetting van de vader bekommerde de hondeneigenaar zich allerminst om de jongen. Integendeel, de man zou Levi hebben achtervolgd en uitgescholden.



Sindsdien is Van Zundert actief op zoek naar de hondenbezitter. Naar eigen zeggen kon Van Zundert in eerste instantie geen aangifte doen. Pas toen hij in de wet stuitte op een artikel over bijtincidenten van honden, ging het balletje rollen. ,,Dit artikel was bij politie niet bekend. Mijn aangifte is nu doorgestuurd naar officier van justitie die hem in behandeling neemt."