Vader voor rechter na schudden en mishandelen baby

Het voorval vond plaats op 7 mei 2013, toen de baby nog geen jaar oud was. De man zou zijn zoon door elkaar hebben geschud en mishandeld. Ook zou hij het hoofdje ergens tegenaan hebben geslagen. Waartegen is niet bekend.



Het kind leed daarna aan subdurale bloedingen in de hersenen en netvliesbloedingen in beide ogen.



De man claimt dat hij zijn zoon niet heeft mishandeld. Het letsel spreekt dat echter tegen, aldus artsen, kinderbescherming en de rechter. Volgens de vader had het kind de bewuste ochtend hevige huilbuien, na anderhalf uur kreeg hij de baby niet rustig. Daarna rolden volgens de vader de ogen van het kind weg en kreeg het stuiptrekkingen. Artsen gaven echter in het ziekenhuis aan dat het letsel op een val of een klap duidt. Daarop werd kinderbescherming ingeschakeld.



Onschuld

De man heeft volgens de rechter een verleden met uitbarstingen, hij werd snel agressief. De vader houdt vol dat hij zijn zoon niets heeft aangedaan. ,,Ik ben in dit geval juist rustig gebleven. Ik vecht voor mijn onschuld'', aldus de vader.



Het OM verdenkt de man van poging tot doodslag. Verslaggever Jan Belt is bij de rechtszaak aanwezig.