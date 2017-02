Veelpleger presteert het: veertien keer opgepakt zonder rijbewijs

De veelpleger is een 36-jarige man uit Den Haag. Deze ochtend werd hij rond 8.40 uur op de Lisserweg in Oude Wetering aan de kant gezet. Vanwege een vals rijbewijs kwam aan het licht dat het de veertiende keer was dat hij reed terwijl dat niet mocht. Zijn auto is daarop in beslag genomen. De officier van justitie buigt zich verder over de zaak.