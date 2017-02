Verdachten van ontvoering vrouw uit de cel

Een vrouw klampte maandag rond 22.00 uur mensen aan op het Sportpad in Roelofarendsveen en zei dat ze zojuist uit een Volkswagenbus was ontsnapt na een ontvoering. De gewaarschuwde politie begon een zoektocht naar de bus. Het maandagavond aangehouden trio zat in een personenauto. ,,Mogelijk waren meerdere voertuigen betrokken’’, aldus een politiewoordvoerster.

,,We hebben de identiteit van de vrouw nog niet kunnen vaststellen en bekijken nog wat er van haar verhaal klopt. We hebben nog geen goed beeld, omdat we nog geen getuigen hebben gevonden die zagen dat de vrouw in een voertuig is gestapt of gedwongen. We hebben ook nog geen getuigen die hebben gezien dat ze uit een busje kwam.’’ De vrouw had maandag geen identiteitsbewijs bij zich. Ze heeft tegen de politie gezegd dat ze 31 jaar is.