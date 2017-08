A28 bij Rijnsweerd hele weekend afgesloten door werkzaamheden

INTERVIEW De Koning van Soest geniet elke dag van zijn positie

11:03 Vijftien keer had hij al meegedaan met het jaarlijkse koningsschieten, de zestiende keer was het raak: Mark Leegwater schoot in de zomer van 2016 het laatste deel van de houten vogel van de paal en werd Koning van het Groot Gaesbeeker Gilde in Soest. ,,Vanaf dag één heb ik er intens van genoten'', zegt de 45-jarige Soester na bijna een jaar.