Aantal vaccinaties in Oost-Utrecht moet beter

Dat blijkt uit een zogeheten vervolgadvies van dat de GGD naar de gemeentebesturen heeft verzonden. De wethouders van de gemeente hebben zich inmiddels geschaard achter de voorgestelde maatregelen, zo blijkt uit een brief van het Woudenbergse gemeentebestuur aan de raadscommissie van 5 september.

Reden van de wens om de vaccinatiegraad te verhogen, is dat in deze vier gemeenten een grote groep bevindelijk gereformeerde (beter bekend als reformatorische) inwoners hebben die wegens hun geloof in de voorzienigheid van God zich traditioneel niet laten vaccineren.

Onder de norm

Hoewel de groep op de totale bevolking eentiende of iets meer uitmaakt, is het risico op ziekte wel hoger omdat deze mensen veel contact met elkaar hebben. Bovendien komen deze gemeenten hiermee onder de norm van de World Health Organisation die voorschrijft dat minimaal 90 procent van de bevoking gevaccineerd moet zijn tegen dktp4, bmr en hib (bacterie die hersenvliesontsteking veroorzaakt).

De vaccinatiebereidheid neemt van 55 naar 65 procent onder niet al te strenge kerkleden toe. Echter, hoe strenger de geloofsgemeenschap, hoe lager de bereidheid. Onder de strengste groepen, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerden, is maar 10 procent ingeënt en maar 1 op de 5 ouders is van plan hun kind te laten vaccineren.

Daarnaast is er een kleinegroep kritische prikkers: mensen die allerlei tegenargumenten hebben als ‘schadelijk’, ‘overbodig’ en ‘tegennatuurlijk’. Ze denken kritisch over de overheid en de farmaceutische industrie. Deze groep stijgt jaarlijks met 1 procent. Onder hen is ook een groep Marokkanen, die zich afvraagt of een vaccin wel halal is.

Aanpak

Een pasklare aanpak is er niet, zegt der GGD. Druk uitoefenen werkt vaak averechts. Op korte termijn wil de GGD jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen inzetten om meer aandacht te besteden aan gesprekken met ouders. Zij krijgen extra scholing, ook in gesprekken voeren. Ook huisartsen en verloskundigen worden bijgepraat.

Een tweede belangrijk speerpunt in de aanpak is het verbeteren van de publiekscommunicatie. De informatie die momenteel veel gegeven wordt, is niet altijd eenduidig en soms zelfs onjuist.