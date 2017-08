Alarm over misbruik in nachtleven Amersfoort

In het Amersfoortse uitgaansleven zijn geregeld mannen actief die jonge vrouwen onder valse voorwendselen meelokken, drogeren en misbruiken. Dat stelt de fractie van de ChristenUnie na alarmerende signalen van enkele slachtoffers en bijna-slachtoffers. De PvdA deelt de zorg over mensenhandel en seksuele uitbuiting in de eigen stad.

De lokale politiek kan het zich niet langer veroorloven de andere kant op te kijken als het gaat om illegale prostitutie en gedwongen seks, vinden raadslid Gert Hunink (CU) en fractievoorzitter Louis de la Combé (PvdA). De gemeenteraad praat op hun verzoek morgen over de problematiek in het bijzijn van Corinne Dettmeijer, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Dettmeijer pleit voor betere voorlichting aan kwetsbare groepen en betere opvang van slachtoffers.

Meldingen

Het agendapunt heeft niks vrijblijvends, benadrukken de fracties. Ze wijzen op de veertien meldingen die het Meldpunt binnenlandse mensenhandel (voorheen Meldpunt loverboys) het afgelopen jaar ontving uit Amersfoort. Bij de ChristenUnie klopten volgens Hunink daarnaast een aantal inwoonsters aan met nare ervaringen.

De verhalen die vrouwen deelden met haar partij, ontlokte CU-fractievoorzitter Simone Kennedy vrijdagavond een hartenkreet op Facebook. Kennedy toont zich openlijk bezorgd over 'meisjes die in cafés en bij evenementen worden opgemerkt, gedrogeerd, misbruikt en geïntimideerd.' De politie kan volgens haar niets doen zonder concreet bewijs.

Hij had het ook kunnen schrijven, zegt fractiespecialist Gert Hunink. ,,Het gebeurt in dit land en het gebeurt ook in onze stad. Je kunt er in volharden het niet te benoemen, maar dat is de kop in het zand steken. Dan laat je de slachtoffers pas echt in de steek. Voor een probleem dat niet bestaat, hoef je immers ook geen oplossing te zoeken of hulp aan te dragen.''

Hunink wil waken voor misstanden als in de Rotterdamse Club Vie, waar de laatste anderhalf jaar mogelijk tientallen meisjes werden verdoofd en meegenomen. De discotheek werd vanwege de zedendelicten begin augustus gesloten. ,,De reflex is dat zoiets in een grote stad als Rotterdam kan voorvallen, maar toch niet in Amersfoort. Dat is naïef gedacht.''

Illegale prostitutie

De zorg van ChristenUnie en PvdA geldt ook huisvrouwen die zich in meer of mindere mate gedwongen prositueren en illegale sekswerkers uit het buitenland.

Hunink: ,,Achter seksuele uitbuiting gaat veel leed schuil. Het druist in tegen de individuele menselijke waardigheid waar wij in geloven.''

Volgens De la Combé is seksuele uitbuiting een complex probleem dat een weloverwogen aanpak vraagt. ,,Er moet sprake zijn van adequate signalering, toezicht én handhaving. De risico's zijn groot. Voor Amersfoort is het eerst zaak te bepalen of we er nu genoeg tegen doen.''