'Ambulances rijden met te veel uitzendkrachten'

Volgens de vakbond is de RAVU (Regionale Ambulance Voorziening Utrecht), net als sommige andere ambulancediensten in verstedelijkt gebied, onderbezet geraakt door de toegenomen vraag naar acute medische hulp. Ambulances moeten vaker uitrukken in een groeiende en vergrijzende samenleving waar ouderen ook nog eens langer op zichzelf blijven wonen, constateert FNV. Ze vindt dat de branche, inclusief de RAVU, te laat heeft geanticipeerd op die ontwikkeling.

Het gevolg is een run op gediplomeerde oproepkrachten bij de uitzendbureau’s, zegt FNV-zegsman Fred Seifert. ,,Omdat er meer vraag is naar uitzendverpleegkundigen dan aanbod, vallen er gaten en neemt de werkdruk voor het vaste personeel op de ambulances toe. Daarnaast horen we van onze leden dat het inzetten van invallers in de praktijk leidt tot ongewenste situaties. Tijdelijke medewerkers hebben de juiste papieren, maar ze missen de ervaring en de specifieke kennis van het zorggebied. Vorige week nog draaiden twee uitzendkrachten in Amersfoort samen nachtdienst op een ambulance. Volgens onze leden is dat onverantwoord.’’

'Geen knelpunten'

RAVU-woordvoerder Marloes de Wit beaamt dat de vraag naar ambulancezorg stijgt, maar bestrijdt dat sprake is van onvoldoende gekwalificeerd personeel op de ziekenauto’s. De dienst werkt volgens haar met een beperkt aantal uitzendkrachten, die bovendien goed bekend zijn met de werkwijze van de ambulancedienst RAVU. ,,We zien de komende maanden dan ook geen knelpunten'', stelt De Wit in een reactie.

De oplossing voor de krapte bij ambulancediensten ligt volgens Fred Seifert van FNV Zorg en Welzijn in het versneld opleiden van ambulanceverpleegkundigen en in een betere beloning voor deze groep. ,,Zolang het vak van gespecialiseerd verpleegkundige in het ziekenhuis zoveel beter betaalt, blijft het probleem bestaan. De opleidingsziekenhuizen hebben de vaart er wel in nu, dat moet gezegd.’’

Bijkomend aspect volgens Seifert zijn de aflopende contracten voor de RAVU en andere ambulancebedrijven. ,,Volgend jaar moeten ze opnieuw bieden en met elkaar de concurrentie aan. Investeren doen ze liever niet in zo’n laatste jaar, terwijl het wel nodig is.’’

In gesprek

De RAVU weigert met de vakbond in gesprek te gaan. FNV benaderde deze week de Raad van Toezicht van het ambulancebedrijf om een onderhoud af te dwingen. Seifert wil niet vooruitlopen op een negatieve uitkomst. ,,Dit is geen beroepsgroep die denkt in acties. Dat laat onverlet dat er grote problemen zijn en dat er iets moet gebeuren.’’