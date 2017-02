Amersfoort2014 wil met HU praten over verhuizing

Amersfoort2014 roept andere partijen op deel te nemen aan het overleg met het hogeschoolbestuur, en noemt met name D66, die zich 'al jaren profileert als dé onderwijspartij'.



Volgens Ben Stoelinga weigert 'de visieloze en apathische' onderwijswethouder Bertien Houwing (D66) actie te ondernemen tegen de verhuisplannen. Volgens Houwing heeft zij daar echter geen zeggenschap over.



De Amersfoortse vestiging van de Hogeschool Utrecht (HU) gaat vier opleidingen afstoten. In Utrecht wordt een nieuwe afdeling Social Work (ISW) opgetuigd. Daarin gaan per september van dit jaar verschillende studies samen. Het gaat om Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). De drie studies worden onder meer in Amersfoort gegeven. Bijna duizend studenten dreigen te verdwijnen uit de stad.