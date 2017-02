Amersfoorter ontwijkt nipt spookrijdende Syntus-bus

Het incident vond om 15.25 uur plaats ter hoogte van de Kwekersweg. ,,Ik was van mijn werk onderweg naar huis in Schothorst. In de bocht bij de jachthaven nam ik de linker rijstrook toen ik ineens een bus voor me zag."



De Amersfoorter filmde alles met zijn dashcam. Vermoedelijk heeft de buschauffeur per abuis de busbaan in de tegengestelde rijrichting genomen, waardoor hij vervolgens op de rijbaan voor de auto's terechtkwam en ging spookrijden.



Niets in de gaten

Frontoni kon maar net uitwijken om te voorkomen dat de bus frontaal op hem zou botsen. ,,Gelukkig zat er geen auto rechts van me. De buschauffeur reed niet bepaald langzaam en zat relaxed achter het stuur, dus het leek alsof hij niets in de gaten had. Ik zag hem vervolgens de bussluis op de Kwekersweg inslaan."



Op de facebookpagina van Syntus maakte Frontoni melding van het voorval. Een medewerker reageerde dat ze zich kan voorstellen dat hij geschrokken is, en verzocht hem een klachtenformulier in te vullen. ,,Een beetje een nonchalante reactie", vindt Frontoni. ,,Dat formulier is voor passagiers, ik moest invullen in welke bus ik zat en wat mijn ov-kaartnummer was, maar ik ben natuurlijk geen busreiziger. Ik heb niet het gevoel dat er veel mee gedaan wordt."