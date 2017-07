Anieck schittert op podium bij Green Day

Hoe doe je dat?

,,De show in Dublin was de achtste show die ik bezocht van Green Day, dus ik wist dat frontman Billie Joe Armstrong elke voorstelling een aantal fans op het podium haalt. Ik had mezelf voorgenomen om op het podium te komen en was er mentaal op voorbereid.''



En toen stond je er...

,,Toen ik eenmaal op het podium stond, waren de zenuwen weg. Ik ben niet verlegen en hou wel van een beetje aandacht, dus voor zo'n enorm publiek staan was een kick.''



Wat heb je gezongen?

,,Ik zong een couplet en refrein van het lied Longview. Het is een populair liedje bij de fans. De afgelopen vijf shows probeerde ik ook al op het podium te komen. Dit keer lukte het en daarom gaf ik 110 procent. Ik heb de microfoon gepakt en ben gaan zingen, dansen en wijzen naar mijn vrienden in het publiek. Daarnaast heb ik face-to-face in de microfoon gezongen met Billie. Een droom!''



Je bent hun grootste fan?

,,Ik ben fan van Green Day sinds het American Idiot album uitkwam (2007). Dit is de eerste tour dat ik ze live zie. Ik neem het ervan, want ik heb tien shows geboekt. Go hard or go home zeggen ze toch? Billie riep nog: 'Ik zei toch dat de beste zangers uit Ierland komen.' Gelukkig wist hij niet dat ik uit Nederland kom.''



Wat waren de reacties?

,,Iedereen was extreem enthousiast. Omdat ik wel vaker dit soort fratsen uithaal, waren mijn vrienden niet bepaald verrast. De dag na het optreden, werd ik in de straten van Dublin herkend. Ze wilden me zelfs interviewen voor de Ierse radio.''