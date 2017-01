Amersfoortse graffitispuiter in Leeuwarden aangehouden

Politieagenten zagen de mannen rond 00.05 uur op station Leeuwarden. Toen zij door de politie werden aangesproken, renden de mannen weg. Eén van hen klom over een hek, maar kon worden aangehouden.



Vervolgens speurden agenten in de buurt naar de andere verdachte. Korte tijd later kon hij door politiebikers bij het station worden ingesloten.



Het tweetal had spullen bij zich die waarschijnlijk zijn gebruikt bij het spuiten van de graffiti. Die zijn in beslag genomen. Het duo is aangehouden.