Arrestatie voor fatale woningbrand Gounodstraat

De politie kwam de verdachte op het spoor door het horen van getuigen uit de omgeving van de verdachte. De vrouw wordt vandaag voorgeleid voor de rechter-commissaris. Het Openbaar Ministerie zal dan de rechter-commissaris vragen het voorarrest van de Amersfoortse te verlengen. Nader onderzoek zal duidelijk moeten maken of en waarvoor de vrouw daadwerkelijk vervolgd zal worden.



De brand woedde in de vroege ochtend van 14 januari. Lindsey lag op dat moment te slapen en raakte zwaargewond. Ze overleed een dag later aan haar verwoningen. Ook haar 25-jarige zus was aanwezig in de ouderlijke woning, maar overleefde de brand. Al vrij snel kreeg de politie het vermoeden dat de brand was aangestoken. Vorig jaar was al eens geprobeerd de auto van Lindseys moeder in brand te steken. Kort voor de woningbrand werden in de buurt een auto en een busje gezien. Een oproep in het tv-programma Opsporing Verzocht leverde vijftien tips op.