Asielzoekers boos om niet-werkend internet in Amersfoort

Zonder werkende wifi is het voor de asielzoekers haast onmogelijk om te communiceren met hun advocaat of familieleden in het buitenland. ,,Het leven is op deze manier een stuk moeilijker voor de mensen. Terwijl het probleem waarschijnlijk makkelijk is op te lossen'', zegt Mirjam Riet, als vrijwilliger betrokken bij een gezin in het azc. Door het gebrek aan werkend internet kunnen jongeren in de gezinslocatie, waar uitgeprocedeerde asielzoekers met kinderen worden opgevangen, hun schoolopdrachten niet maken. ,,Een meisje van dertien jaar uit het gezin wat wij helpen, is bijzonder slim en wil studeren, maar dat wordt op deze manier onmogelijk gemaakt.'' Jelle, haar man, heeft met drie laptops van verschillende merken geprobeerd om verbinding te maken. ,,Het is niet één keer gelukt'', zegt hij. Nalatigheid Asielzoeker Lajla Narimaanowa is woedend dat het probleem niet wordt opgelost. ,,Mijn zusje krijgt onvoldoendes op school omdat ze haar opdracht niet kan inleveren. De kinderen zijn heel verdrietig. En ik kan mijn familieleden niet bereiken via Whatsapp of Skype.'' Ze wijt de problemen aan aanhoudende nalatigheid van het COA. ,,We hebben al verschillende keren aangegeven dat er een probleem is met de wifi. Maar het lijkt wel of ze bij het COA denken: 'Deze mensen gaan toch vertrekken. Hier steken we geen moeite in.' De organisatie neemt ons niet serieus. We wonen dan wel in een azc, maar wij zijn ook gewoon mensen.''

Klachten

Het probleem met de internetverbinding in het azc speelt volgens asielzoeker Lajla Narimaanowa al sinds de zomer. Na aanhoudende klachten van bewoners zou het COA hebben beloofd om uiterlijk op 1 december met een oplossing te komen, maar is dat niet gebeurd.



Jongeren uit het asielzoekerscentrum zouden zich zo kwaad hebben gemaakt over het gebrek aan werkende wifi dat ze een actie overwogen tegen het COA. Maar volgens Narimaanova zijn ze bang voor negatieve gevolgen. De bewoners van het azc wachten allemaal op hun uitzetting en willen dat proces niet versnellen door in opstand te komen.



Het COA ontkent dat het internet in het asielzoekerscentrum niet werkt. ,,Zover wij weten is er gewoon wifi en kan iedereen gewoon gebruikmaken van internet'', zegt woordvoerder Jeannette Scholten. ,,We gaan dus geen actie ondernemen in het oude gedeelte van het azc.'' Of er klachten zijn binnengekomen kan ze niet zeggen. In het nieuwe gedeelte wordt momenteel glasvezel aangelegd, aldus het COA.



Een woordvoerder van Vluchtelingenwerk Midden-Nederland zegt dat de organisatie geen signalen heeft ontvangen over een gebrekkige internetverbinding in azc Amersfoort. ,,Onze organisatie vindt het wel heel belangrijk dat in elk azc een goede internetverbinding beschikbaar is. De asielzoekers moeten gewoon met familie kunnen communiceren en het COA moet daar voor zorgen.''



Vrijwilliger Mirjam Riet legt uit dat er voor asielzoekers nauwelijks andere mogelijkheden zijn voor internet dan via wifi. ,,Ze kunnen vaak geen telefoonabonnement afsluiten omdat hun paspoort kwijt is of persoonsgegevens ontbreken. En op prepaid internetten is veel te duur.''



Codes

Volgens Riet is internet belangrijk voor 't welzijn van de asielzoekers. ,,Ze hebben de hele dag niks te doen. Via internet spelen ze spelletjes of kijken ze filmpjes. Dat lukt nu niet meer. Het probleem wordt maar niet opgelost. Het lijkt alsof het COA wil treiteren door geen oplossing te bieden.''



Vrijwilliger Jelle Riet legt uit dat er in het azc drie wifi-codes zijn voor de asielzoekers. Hij heeft meerdere keren vergeefs geprobeerd om verbinding te maken. In het beste geval worden appjes of mails na een halfuur verzonden. Maar meestal is er helemaal geen internetverbinding.