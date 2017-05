Automobilist heeft 300 erectiepillen in auto en rijdt veel te hard

De man reed in de nacht van zondag op maandag om 1:50 uur 65 kilometer te hard op de snelweg. De politie hield hem in de Catharijnestraat in Driebergen staande. Hij mocht zijn rijbewijs inleveren. In zijn auto troffen de agenten de pillen en de boksbeugel aan. Hierop werd hij aangehouden en overgebracht naar het bureau.