Adam & Eva bewonen het paradijs in... Soest

Adam: ,,Daar hebben we nog wel behoorlijke discussies met Michel over gevoerd.'' Eva: ,,Want ja, we zijn gelukkig. Niet alleen in materieel opzicht, maar vooral doordat bijna alle mensen waar we van houden nog in goede gezondheid leven. Maar tegelijkertijd komt ons dit niet allemaal aanwaaien. Het is ook wel hard werken, dit bestaan: drukke banen en kleine kinderen met hun gedoe aan tafel, driftbuien en noem maar op. We zijn heel blij met ons leven, maar of dit nu echt paradijselijk is...''



Vanuit Mexico grinnikt Szulc Krzyzanowski via Skype: ,,Echt, als je deze Adam en Eva zo liefdevol en constructief samen ziet leven weet je: het is ondanks de slang en de appel dus toch nog goed gekomen met de mensheid.''