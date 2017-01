Baarnse weigert huis te verlaten voor sloop

Donkers roept andere bewoners op tijdens de vergadering van de Baarnse gemeenteraad woensdagavond te komen demonstreren tegen de sloop. Corporatie Eemland Wonen informeerde de huurders enkele maanden geleden over de plannen, zegt Donkers. ,,Ze werden op een informatieavond gepresenteerd. Daarna zijn er met alle bewoners gesprekken gevoerd.''



De huurders moeten de seniorenhuisjes aan de Nolens- en de Troelstralaan verlaten. Voor het vinden van een nieuwe woning krijgen ze een urgentiebehandeling. Er wordt een sociaal plan ingezet waarbij ze voorrang krijgen bij de toewijzing van een sociale huurwoning en kunnen zij aanspraak maken op een verhuisregeling. Midden volgend jaar wil Eemland Wonen met de sloop beginnen.



,,Wij willen hier helemaal niet weg, het is een prachtige plek voor bejaarden, mensen wonen hier met plezier. En de huisjes voldoen prima'', zegt de 63-jarige Baarnse, ,,Maar volgens de corporatie zijn ze niet meer van deze tijd.''



Donkers vindt dat bewoners min of meer gedwongen worden akkoord te gaan met vertrek. ,,We moesten ons inschrijven voor urgentiebehandeling. Op de aangeboden woningen moet je reageren. Terwijl hier kwetsbare oudere mensen wonen van soms in de 80. Die durven niet te weigeren, terwijl ze eigenlijk willen blijven. Maar ik weiger mee te werken. Hopelijk komen morgen flink wat andere bewoners naar de raadsvergadering.''